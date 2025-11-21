ECONOMIE
Oekraïne vraagt tijd en ruimte voor bestuderen vredesplan

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 10:49
KYIV (ANP) - Oekraïne bestudeert de nieuwe Amerikaanse vredesplannen "zorgvuldig" en vraagt die zorgvuldigheid ook terug, zegt een kopstuk van de regering in Kyiv. Hij spreekt tegen dat Kyiv zou hebben ingestemd met sommige voorstellen. Maar anders dan sommige Europese bondgenoten reageert Kyiv tot dusver niet regelrecht afwijzend op de plannen, die grote offers van Oekraïne zouden vragen.
"We analyseren alle voorstellen van onze partners gewetensvol en verwachten dezelfde correcte houding jegens Oekraïne", zei Roestem Oemjerov van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad op Telegram. Hij heeft volgens internationale media over de plannen onderhandeld met de Amerikaanse vredesgezant Steve Witkoff.
De voorzichtige, kalme reactie uit Kyiv is verstandig, denken NAVO-diplomaten. Felle weerstand wekte eerder de woede van de Amerikaanse president Donald Trump. Nu het hele plan is uitgelekt, klinken voorzichtig ook wat welwillender reacties. Aanvankelijk deden veel medestanders van Oekraïne het af als een capitulatie.
