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Duitse OM: voldoende bewijs dat luchthavendrone aanslagpoging was

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 20:25
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KARLSRUHE (ANP/RTR/DPA) - Er is voldoende bewijs om te concluderen dat de explosieve drone die werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig een aanslagpoging was. Dat zegt de Duitse federaal aanklager, die het onderzoek naar het voorval overneemt.
Woensdag werd op de luchthaven niet ver van een Oekraïens toestel een drone aangetroffen. De drone was voorzien van semtex, een kneedbaar explosief dat geldt als 'military grade'. Een vergelijkbare stof, PETN, werd eveneens aangetroffen. Aanvankelijk klonk het dat het Oekraïense toestel geladen was met munitie, al werd die claim donderdag door Duitse media onafhankelijk van elkaar ontkracht.
De Bundesanwaltschaft spreekt van een "serieuze aanval" op de logistieke infrastructuur. Woensdagavond sprak minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die vanwege het incident zijn vakantie onderbrak, van een "hybride-aanvalsscenario" en omschreef het incident als mogelijk het werk van een andere staat. Een schuldige wees hij niet aan.
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