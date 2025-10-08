ECONOMIE
Duitse politie mag drones neerhalen

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 12:57
BERLIJN (ANP) - De Duitse politie mag drones zo nodig uit de lucht halen. De politiewet wordt daarvoor verruimd, heeft de regering volgens Duitse media besloten.
Het debat over de omgang met onbemande vliegtuigjes is in Duitsland opgelaaid. Onbekende drones vlogen recent boven een marinewerf en andere belangrijke gebouwen en terreinen om daar mogelijk te spioneren. Andere verstoorden recent in buurlanden als Denemarken en ook op de luchthaven van München het vliegverkeer. Verdachten zijn officieel nog niet aangewezen, al legt bijvoorbeeld Denemarken wel een verband met eerdere Russische schendingen van het luchtruim.
De dertig jaar oude Duitse politiewet noemde drones nog niet, maar dat gaat veranderen. De federale politie krijgt de bevoegdheid om onder meer luchthavens, treinstations en ministeries te beschermen tegen drones. Daartegen mag zij zo nodig "passende technische middelen inzetten", melden Duitse media. Tegen een toestel zelf, maar ook tegen bijvoorbeeld de besturing.
