Duitse politie valt binnen bij klimaatbetogers na vliegveldacties

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse politie heeft invallen gedaan in woningen van klimaatbetogers. De huiszoekingen volgen op protestacties op meerdere Duitse luchthavens.

De politie in hoofdstad Berlijn bevestigt dat een operatie wordt uitgevoerd op verzoek van het openbaar ministerie in Frankfurt, zonder in detail te treden. Actiegroep Letzte Generation zegt dat de invallen zijn gericht tegen leden die vorige maand hebben meegedaan aan een actie op de luchthaven van die stad in Hessen. Daar lijmden betogers zich vast op het terrein en verstoorden daarmee het vliegverkeer.

Letzte Generation zegt dat niet alleen in Berlijn huiszoekingen worden gedaan, maar ook in meerdere andere steden. Volgens de groep worden huizen van "vreedzame betogers" doorzocht en worden DNA-monsters genomen. Letzte Generation wil dat de overheid meer doet om klimaatverandering tegen te gaan en vraagt aandacht voor de eigen standpunten met ontwrichtende acties, zoals wegblokkades en protesten op vliegvelden.