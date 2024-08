Britse krokodillenexpert jaren de cel in voor 'onbeschrijflijk en grotesk' seksueel misbruik van honden

De Britse krokodillenexpert Adam Britton, die voor de BBC en National Geographic heeft gewerkt, is donderdag veroordeeld tot een celstraf van meer dan tien jaar voor het seksueel misbruik van tientallen honden. De rechter in de rechtbank van Sydney noemde zijn daden "onbeschrijfelijk" en "grotesk", meldt BBC News . Britton mag ook de rest van zijn leven geen dieren meer bezitten.

De 53-jarige Britton werd in 2022 gearresteerd nadat de politie een video van hem in handen had gekregen waarop te zien was hoe hij honden seksueel misbruikte, martelde en vermoordde. Hij zat sindsdien vast en had de aanklachten bekend.

De krokodillenexpert zou minimaal 42 honden hebben gemarteld en daarvan 39 hebben gedood. De rechter waarschuwde mensen in de rechtszaal geregeld de ruimte te verlaten vanwege de gruwelijkheden die werden behandeld. Volgens aanwezige verslaggevers renden meermaals mensen huilend de zaal uit.

Britton zou mensen hebben overgehaald hun honden aan hem te geven en martelde ze in een daarvoor omgebouwde container die hij zijn "martelkamer" noemde. Hij nam zijn daden op en deelde die online onder valse namen. Sommige overblijfselen van de honden die hij vermoordde, voerde hij aan andere dieren, verklaarde Britton.