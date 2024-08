Estafettevrouwen naar olympische finale 4x100 meter

SAINT-DENIS (ANP) - De Nederlandse sprintsters hebben zich op de Olympische Spelen van Parijs geplaatst voor de finale van de 4x100 meter estafette. Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya finishten in hun heat als vijfde in een tijd van 42,64. Op die klassering redde het team het niet, want de eerste drie plaatsten zich rechtstreeks. Twee teams gingen op basis van hun tijd door naar de finale op vrijdag en daar zat het Oranje-kwartet bij.

De vrouwenploeg op de 4x100 meter estafette won in juni op de EK in Rome de bronzen medaille.