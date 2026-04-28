Duitse politie voert enorme operatie uit tegen Hells Angels

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 28 april 2026 om 10:55
bijgewerkt om dinsdag, 28 april 2026 om 10:59
De Duitse politie voert dinsdag een enorme operatie uit tegen de motorclub Hells Angels. Dat gebeurt met zo'n 1200 agenten in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er is één verdachte opgepakt.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat zei dat vanaf de vroege ochtend meer dan vijftig panden in 28 steden zijn doorzocht, waaronder woningen en bedrijfspanden van leden en medewerkers. Speciale eenheden van de politie waren hierbij betrokken. Het gaat volgens het ministerie om de grootste operatie ooit tegen criminaliteit van een motorclub in Noordrijn-Westfalen.
De operatie volgt na een verbod op de tak van Hells Angels in Leverkusen. Het onderzoek draait onder andere om verdenking van afpersing en het vormen van en lidmaatschap van een criminele organisatie. De politie meldt de arrestatie van een 46-jarige man in Langenfeld. Het gaat volgens persbureau dpa om de leider van de Hells Angels in Leverkusen.
loading

POPULAIR NIEUWS

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

anp 457636186

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

243665617_m

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

175543081_m

Wat je handen en nagels verraden over je lever

Loading