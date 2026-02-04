ECONOMIE
Duitse treinconducteur overleden door aanval zwartrijder

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 11:38
LANDSTUHL (ANP) - Een 36-jarige treinconducteur van de Duitse spoorwegen is doodgeslagen door een zwartrijder. De medewerker van Deutsche Bahn, Serkan, is in het ziekenhuis overleden, melden Duitse media. Hij werd maandagavond in een trein vlak bij Landstuhl in deelstaat Rijnland-Palts door een 26-jarige zwartrijder zo hard geslagen dat hij het bewustzijn verloor.
De chef van de Deutsche Bahn Evelyn Palla is onthutst: "De tragische dood maakt me verbijsterd en treurig." Palla veroordeelt het uitzinnige en zinloze geweld en zei dat het voor alle spoorwegarbeiders in het land een zwarte dag is.
De treinconducteur vroeg een groepje van vier reizigers in de leeftijd van 20 tot 30 jaar om hun treinkaartjes. Een 26-jarige Griek in de groep maakte ruzie met de conducteur over het niet kunnen tonen van een reisdocument. De conducteur beval hem de trein te verlaten bij de eerste gelegenheid en de zwartrijder sloeg de echtgenoot en vader bewusteloos. De man is aangehouden.
