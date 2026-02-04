Enschede wil rijverbod fatbikes centrum, blijft juridisch onzeker

ENSCHEDE (ANP) - Enschede wil een rijverbod voor fatbikes in de voetgangerszone van de binnenstad tijdens de drukste momenten. Dat voorstel doet het college aan de gemeenteraad. Wethouder Marc Teutelink spreekt van "een heel goed voorstel dat juridisch verdedigbaar is". De wethouder heeft het ook juridisch laten checken, maar hij weet niet zeker of het juridisch haalbaar is. Meerdere gemeenten willen fatbikes weren, maar dat is lastig omdat er geen juridisch onderscheid is tussen fatbikes en andere elektrische fietsen.

Het verbod moet tot stand komen door een aanpassing van de lokale verordening (APV). Via die regeling zijn er volgens Teutelink meer mogelijkheden. Hij legt uit dat uit onderzoek blijkt dat fatbikes de meeste overlast veroorzaken. Door fatbikes op bepaalde tijden en in bepaalde delen te weren, wordt volgens de wethouder een "proportionele" verkeersmaatregel genomen.

Teutelink meldt dat meer dan dertig gemeenten meekijken met de plannen van Enschede. "En elke dag bellen er nog meer."