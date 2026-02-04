ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Enschede wil rijverbod fatbikes centrum, blijft juridisch onzeker

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 11:34
anp040226138 1
ENSCHEDE (ANP) - Enschede wil een rijverbod voor fatbikes in de voetgangerszone van de binnenstad tijdens de drukste momenten. Dat voorstel doet het college aan de gemeenteraad. Wethouder Marc Teutelink spreekt van "een heel goed voorstel dat juridisch verdedigbaar is". De wethouder heeft het ook juridisch laten checken, maar hij weet niet zeker of het juridisch haalbaar is. Meerdere gemeenten willen fatbikes weren, maar dat is lastig omdat er geen juridisch onderscheid is tussen fatbikes en andere elektrische fietsen.
Het verbod moet tot stand komen door een aanpassing van de lokale verordening (APV). Via die regeling zijn er volgens Teutelink meer mogelijkheden. Hij legt uit dat uit onderzoek blijkt dat fatbikes de meeste overlast veroorzaken. Door fatbikes op bepaalde tijden en in bepaalde delen te weren, wordt volgens de wethouder een "proportionele" verkeersmaatregel genomen.
Teutelink meldt dat meer dan dertig gemeenten meekijken met de plannen van Enschede. "En elke dag bellen er nog meer."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

074391ccdbb6bf1d2fc3adca90c637d0e5361dcd

Deze auto’s hebben het minst pech

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

109198250_m

Als je ouder wordt: ruim je rommel op – uit liefde voor je kinderen

Loading