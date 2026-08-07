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Reclamewaakhond hekelt campagne tegen Europese tabaksregels

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 10:56
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DEN HAAG (ANP) - Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden, oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC), de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie (AI) schreef de teksten voor de gebruikers.
De campagne bestond uit posters met een QR-code. Die leidde mensen naar een website waar zij bezwaren tegen strengere regels rond tabak en nicotine konden aanklikken. Op basis daarvan kregen ze een door AI gemaakt betoog aangereikt dat ze bij de Europese Commissie konden indienen.
Volgens Philip Morris ging het niet om reclame, maar om het "bevorderen van burgerparticipatie". Daar is de commissie het niet mee eens. De campagne was opgezet en betaald door Philip Morris, de boodschap werd verspreid via verkooppunten en de site waarschuwde tegen strenge regels, bijvoorbeeld door te zeggen dat de keuzevrijheid van mensen gevaar zou lopen.
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