Winterkou komt terug: in het noorden kans op schaatspret

HOUTEN (ANP) - In de nieuwe week wordt het opnieuw kouder, met aan het einde van de week veel kans op vorst, volgens Weeronline. De kans op "schaatspret" neemt daardoor toe, vooral richting het noordoosten, aldus de weerdienst.

De winterkou komt terug na een vrij zachte periode. Maandag en dinsdag liggen de maximumtemperaturen tussen de 4 en 9 graden. Woensdag komt vanuit het oosten meer koude lucht richting Nederland. Woensdagochtend is voor het eerst kans op matige vorst met temperaturen tot -5 graden in het noordoosten.

De huidige verwachting wijst er volgens Weeronline op dat de temperatuur in het noordoosten tegen het einde van de week meerdere dagen rond het vriespunt blijft. "In combinatie met droge lucht zijn dat gunstige omstandigheden voor de aangroei van natuurijs." Op ondergelopen skeelerbanen, ijsbanen en andere ondiepe wateren ontstaan dan de eerste schaatsmogelijkheden. Volgens het weerbureau geldt tegen het einde van de week de regel: "hoe noordelijker, hoe groter de kans op schaatspret".