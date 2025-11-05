ECONOMIE
Van Weel bezoekt Israël en Westelijke Jordaanoever

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 12:53
anp051125110 1
DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) brengt woensdag, donderdag en vrijdag een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zal een bezoek brengen aan Ramallah in de Westelijke Jordaanoever, maar gaat volgens zijn woordvoerder niet naar Gaza. Op zijn agenda staan ontmoetingen met zijn Israëlische en Palestijnse ambtsgenoten, de Israëlische president Isaac Herzog en Mohammad Mustafa, de premier van de Palestijnse Autoriteit.
De belangrijkste gespreksonderwerpen zijn volgens zijn ministerie de naleving van het staakt-het-vuren, het uitwerken van de volgende fases van het Amerikaanse vredesplan, het opschalen van humanitaire hulp en de wederopbouw van de Gazastrook. De demissionaire minister wil ook de situatie op de Westelijke Jordaanoever bespreken.
Donderdag spreekt Van Weel zijn Israëlische collega Gideon Sa'ar in Jeruzalem. Vrijdag is hij in Ramallah voor een gesprek met zijn Palestijnse ambtsgenoot Varsen Aghabekian.
