Duitsland denkt over dienstplicht met loting

BERLIJN (ANP) - Duitsland gaat mogelijk toch over tot een vorm van dienstplicht. Uit de jongemannen die de aangekondigde vragenlijst over hun geschiktheid en bereidwilligheid voor militaire dienst invullen, zouden er een aantal kunnen worden geloot, melden Duitse media. Voor jonge vrouwen geldt het plan niet.

De Duitse krijgsmacht heeft veel meer mensen nodig, zeker nu de dreiging van Rusland is toegenomen en Europa zijn verdediging opschroeft. De komende jaren zouden er 80.000 rekruten bij moeten komen. De kans dat dat lukt, geldt als niet groot.

Als de al aangekondigde maatregelen als een vragenlijst en soldijverhoging te weinig mensen trekken moet Defensie maatregelen achter de hand hebben, zijn de regeringspartijen CDU en SPD volgens persdienst RND overeengekomen. Dan zou, op aandringen van de centrumrechtse CDU, geloot worden. Aangewezen kandidaten moeten op gesprek en gekeurd worden en kunnen als het nodig is opgeroepen worden voor minstens een halfjaar dienst.

Voor vrouwen zou ook de vragenlijst sowieso al vrijwillig zijn.