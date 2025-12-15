ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Servische minister vervolgd om omstreden hotelplan

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 15:12
anp151225147 1
BELGRADO (ANP/AFP) - De Servische minister van Cultuur wordt vervolgd voor vermeende onregelmatigheden rond de komst van een hotelcomplex. Dat moet worden gebouwd op de plek van een voormalig legerhoofdkwartier en er zou sprake zijn van misstanden bij het intrekken van de beschermde status van die locatie.
Het project van een investeringsbedrijf van schoonzoon Jared Kushner van de Amerikaanse president Trump leidt al langer tot ophef. Burgers gingen de straat op om te eisen dat het in 1999 door de NAVO gebombardeerde complex behouden blijft. De autoriteiten stelden ondertussen een onderzoek in naar mogelijk gesjoemel en vervolgen nu minister Nikola Selaković en andere functionarissen. Er zou sprake zijn van ambtsmisbruik en het vervalsen van een officieel document.
Ondanks aanhoudende ophef is in de Servische politiek juist haast gemaakt met het project, dat de steun heeft van president Aleksandar Vučić. Hij heeft al aangekondigd gratie te verlenen aan mensen die vervolgd worden vanwege het bouwproject.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

Loading