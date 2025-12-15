Servische minister vervolgd om omstreden hotelplan

BELGRADO (ANP/AFP) - De Servische minister van Cultuur wordt vervolgd voor vermeende onregelmatigheden rond de komst van een hotelcomplex. Dat moet worden gebouwd op de plek van een voormalig legerhoofdkwartier en er zou sprake zijn van misstanden bij het intrekken van de beschermde status van die locatie.

Het project van een investeringsbedrijf van schoonzoon Jared Kushner van de Amerikaanse president Trump leidt al langer tot ophef. Burgers gingen de straat op om te eisen dat het in 1999 door de NAVO gebombardeerde complex behouden blijft. De autoriteiten stelden ondertussen een onderzoek in naar mogelijk gesjoemel en vervolgen nu minister Nikola Selaković en andere functionarissen. Er zou sprake zijn van ambtsmisbruik en het vervalsen van een officieel document.

Ondanks aanhoudende ophef is in de Servische politiek juist haast gemaakt met het project, dat de steun heeft van president Aleksandar Vučić. Hij heeft al aangekondigd gratie te verlenen aan mensen die vervolgd worden vanwege het bouwproject.