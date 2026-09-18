Macron wil infrastructuur beter beschermen tegen aanval Rusland

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn regering opdracht gegeven een plan te maken om de kritieke infrastructuur in Frankrijk beter te beschermen. Volgens hem is de dreiging van Russische hybride aanvallen de afgelopen weken sterk toegenomen.

Macron wil voorkomen dat infrastructuur, zoals het spoor of het elektriciteitsnet, wordt aangevallen door Russische drones of cyberaanvallen. De betere bescherming zou ook moeten gelden voor de "kwetsbaarste" faciliteiten in de defensie-industrie en technologiesector.

De dreiging is volgens Macron niet alleen toegenomen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Begin deze maand wees de Duitse regering Rusland aan als verantwoordelijke voor een drone met explosieven die was aangetroffen op het vliegveld van Leipzig/Halle. Die zou bedoeld zijn voor een aanslag op een Oekraïens goederenvliegtuig.