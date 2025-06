Duitsland heeft 50.000 extra militairen nodig voor NAVO-doelen

BRUSSEL (ANP) - Het Duitse leger heeft zo'n 50.000 tot 60.000 extra manschappen nodig om te voldoen aan nieuwe NAVO-doelen, verwacht minister van Defensie Boris Pistorius. Hij spreekt donderdag met ambtgenoten in Brussel over wat elke lidstaat moet doen om de alliantie te kunnen verdedigen tegen dreigingen.

"Het is nog maar een schatting", zei Pistorius bij aankomst op het NAVO-hoofdkwartier over de uitbreiding van de Duitse krijgsmacht. "En we moeten ons tegelijkertijd natuurlijk afvragen: blijft dat de komende jaren genoeg?"

De defensieministers zijn in Brussel om de top in Den Haag voor te bereiden, maar praten ook over de nieuwe zogenoemde capaciteitsdoelstellingen van de NAVO. Militaire planners hebben vastgesteld wat elk land op de been moet brengen aan materieel, militairen en andere benodigdheden om dreigingen als die van Rusland te kunnen afslaan. NAVO-chef Rutte benadrukte donderdag nog eens dat de alliantie meer "troepen en middelen" nodig heeft om zich te kunnen verdedigen.