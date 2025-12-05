Duitsland hervormt militaire dienst

BERLIJN (ANP) - De Bondsdag heeft met een nipte meerderheid een wet aangenomen die de dienstplicht weer invoert, zij het op vrijwillige basis. Van de 596 uitgebrachte stemmen waren er 323 voor.

Onder de wet wordt vanaf januari komend jaar naar alle 18-jarigen in Duitsland een vragenlijst gestuurd, die voor mannen verplicht en voor vrouwen vrijwillig is om in te vullen. Daarin wordt gevraagd naar geschiktheid en bereidheid om te dienen.

Hoewel militaire deelname vooralsnog op vrijwillige basis zal zijn, vrezen critici dat de Bondsdag de wet gebruikt om militaire dienst te verplichten als maar weinigen zich vrijwillig melden. In het geval van oorlog kan de Bundeswehr de gegevens gebruiken voor militaire selectie. Jongerenorganisaties hebben al demonstraties aangekondigd.

Het Duitse leger telt nu zo'n 182.000 militairen. Defensieminister Boris Pistorius wil dat aantal nog volgend jaar opschroeven met 20.000 militairen. Het uiteindelijke doel is om over enkele jaren 260.000 militairen te hebben.