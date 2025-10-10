Duitsland levert 29 miljoen euro humanitaire hulp aan Gaza

FRANKFURT (ANP) - Bondskanselier Friedrich Merz zegt dat Duitsland 29 miljoen euro aan humanitaire hulp zal leveren aan Gaza. Hij schrijft op X dat die noodhulp de Palestijnse bevolking snel moet bereiken nu Israël en Hamas het eens zijn geworden over een staakt-het-vuren.

"Na meer dan twee jaar oorlog in Gaza is het eindelijk gelukt een wapenstilstand te sluiten", aldus Merz. Hij dankt de Amerikaanse president Donald Trump, Egypte, Qatar en Turkije voor hun rol bij het onderhandelingsproces.

"Nu is snelle actie nodig: de gijzelaars, onder wie Duitse burgers, moeten eindelijk terugkeren naar hun families. De wapenstilstand moet van kracht worden en zich stabiliseren en humanitaire hulp moet snel de mensen in Gaza bereiken."

Volgens de bondskanselier gaat Duitsland samen met Egypte een wederopbouwconferentie organiseren. Ook Nederland zei eerder al medeorganisator te zijn van die bijeenkomst.