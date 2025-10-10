ECONOMIE
CARE: goederen voor Gaza van ngo's nog tegengehouden

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 8:50
anp101025079 1
GAZA-STAD (ANP) - Het is voor hulporganisatie CARE nog onduidelijk of, en zo ja wanneer, er volledige humanitaire toegang kan plaatsvinden in Gaza. Volgens de woordvoerder worden goederen van ngo's nog tegengehouden.
CARE meldt dat het "issue van registratie" nog steeds terugkomt. Eerder dreigde Israël met intrekking van de registratie van diverse hulporganisaties, waaronder CARE, als ze weigerden om gegevens van Palestijnse collega's te verstrekken.
"Dus de zorgen over of we wel onbelemmerde toegang krijgen zijn groot. Deze vertraging is echt verschrikkelijk omdat de situatie natuurlijk nijpend is", aldus de woordvoerder. "We hopen ergens in de komende 24 uur meer vooruitgang te zien."
Donderdag gingen 153 vrachtwagens met noodhulp vanuit Egypte de grens bij Rafah over. Dat konvooi zou deels bestaan uit vrachtwagens van de Egyptische Rode Halve Maan, die CARE niet als ngo ziet.
