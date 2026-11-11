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Meer dan 350 sportclubs melden datalek na cyberaanval AllUnited

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Meer dan 350 sportclubs hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding gemaakt van een datalek na de cyberaanval maandagavond bij AllUnited. "We verwachten dat dat aantal nog op zal gaan lopen", zegt een AP-woordvoerder woensdag.
AllUnited is een systeem voor ledenadministratie van onder meer sportverenigingen. Het bedrijf meldt dat een onbekende buitenstaander maandagavond gegevens uit de database heeft gekopieerd. Het gaat om gegevens van alle bonden en - verenigingen die met AllUnited werken. Onder meer namen, adresgegevens, wachtwoorden en bankrekeningnummers van leden zijn buitgemaakt.
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