Zeldzame Pokémonkaart levert krankzinnig bedrag op, influencer maakt megawinst

Samenleving
door Redactie
maandag, 16 februari 2026 om 9:58
bijgewerkt om maandag, 16 februari 2026 om 10:27
anp160226059 1
Een zeldzame Pokémonkaart is voor bijna 16,5 miljoen dollar (bijna 13,9 miljoen euro) van eigenaar gewisseld. Nog nooit is er zoveel voor een Pokémonkaart betaald.
Het gaat om een Pikachu Illustrator-kaart die bevestigd is aan een diamanten ketting. De kaart was in handen van influencer Logan Paul. Hij telde er ooit 5,2 miljoen dollar voor neer. De prijs op een veiling van Goldin Auctions leek in eerste instantie op ruim 6,8 miljoen dollar te blijven steken, maar een stortvloed van lastminutebiedingen dreef de prijs nog flink op.
Volgens Japanse media zijn er van de bewuste Pikachu Illustrator-kaart slechts 41 exemplaren geproduceerd, terwijl er ter vergelijking vorig jaar in totaal meer dan 75 miljard Pokémonkaarten werden gedrukt.

