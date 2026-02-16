Duitsland vindt dat Frankrijk niet genoeg uitgeeft aan defensie

BERLIJN (ANP/AFP) - Frankrijk moet zijn defensieuitgaven verder verhogen om Europa weerbaarder te maken, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul in een radio-interview met Deutschlandfunk.

"Hij verwijst herhaaldelijk en terecht naar ons streven naar Europese soevereiniteit", zei Wadephul over de Franse president Emmanuel Macron. "Iedereen die daarover praat, moet daar in zijn eigen land naar handelen."

Onder druk van de Amerikaanse regering van Donald Trump beloofden alle NAVO-landen vorig jaar om tegen 2035 de defensieuitgaven te verhogen naar 5 procent van het bruto binnenlands product. Maar Wadephul vindt dat daarin te weinig progressie wordt geboekt. "Helaas zijn pogingen in Frankrijk tot dusver niet toereikend. Ook Frankrijk moet doen wat wij hier doen, met moeilijke gesprekken."

Duitsland wil de komende jaren meer dan 500 miljard euro uitgeven aan defensie. Frankrijk staat onder financiële druk en heeft minder ruimte om geld vrij te maken.