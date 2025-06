Duitsland wil in vier jaar aan nieuwe NAVO-defensienorm voldoen

BERLIJN (ANP/DPA/AFP) - Duitsland wil zijn defensie-uitgaven gestaag verhogen tot 3,5 procent van de nationale economie in 2029, melden regeringsbronnen kort voor de presentatie van de Duitse begrotingsplannen en aan de vooravond van de NAVO-top in Den Haag.

De militaire uitgaven stijgen dit jaar naar 2,4 procent van het bruto binnenlands product, vergeleken met 2 procent nu. De 3,5 procent is een van de doelen die de NAVO-landen zullen stellen tijdens hun top in Den Haag. Daarvoor krijgen ze tien jaar de tijd.

De Duitse minister van Financiën, Lars Klingbeil, wil de komende twee jaar meer dan 170 miljard euro lenen voor de nationale begroting, aldus bronnen. Het gaat om 81,8 miljard dit jaar en 89,3 miljard volgend jaar.

De nieuwe Duitse regering van christendemocraten en sociaaldemocraten heeft beloofd de kwakkelende economie van het land te stimuleren. De economie is al jaren in recessie en er wordt algemeen verwacht dat die ook dit jaar stagneert door de turbulentie in de wereldhandel.