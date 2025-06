Belg Vliegen opnieuw coach van tennisser Griekspoor

SANTA PONSA (ANP) - De Belg Kristof Vliegen wordt opnieuw de coach van tennisser Tallon Griekspoor. De twee namen eind oktober afscheid van elkaar, nadat ze gedurende twee periodes tien jaar hadden samengewerkt.

Vliegen bevestigde maandag vanaf Mallorca de hernieuwde samenwerking, na eerdere berichtgeving van NU.nl. De 43-jarige Belg is al met Griekspoor op het Spaanse eiland, waar deze week het grastoernooi van Mallorca plaatsvindt.

Griekspoor werkte tijdens het eerste deel van het jaar samen met Dennis Sporrel en de Belg Xavier Malisse, maar aan beide samenwerkingen kwam een einde. Vliegen begeleidde Griekspoor eerder als jeugdspeler. De oud-prof werd eind 2022 opnieuw zijn coach, als opvolger van Raemon Sluiter. Kort na zijn aanstelling veroverde Griekspoor zijn eerste ATP-titel in het Indiase Pune. In de zomer van 2023 was hij ook de beste op het grastoernooi van Rosmalen.

Griekspoor is de nummer 34 van de wereld. Hij is automatisch geplaatst voor Wimbledon, dat volgende week begint.