Duitsland wil voor ruim half miljard aanvalsdrones kopen

door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 14:02
BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland wil voor meer dan een half miljard euro aanvalsdrones aanschaffen. De eerste kamikazedrones, die in de lucht rondhangen tot ze een doelwit zien om zich erop te storten, moeten binnen een jaar worden geleverd. De Duitse troepen in Litouwen zouden ze als eersten krijgen.
De drones worden besteld bij Helsing en Stark Defence, blijkt uit documenten waarop meerdere media de hand hebben gelegd. Het parlement moet nog met de contracten instemmen, maar dat geldt als een formaliteit.
'Zelfmoorddrones' zijn sinds de Oekraïne-oorlog niet meer weg te denken van het slagveld. Hun dodelijke overwicht zorgt ervoor dat geen van beide partijen veel opschiet. Maar ze moeten steeds razendsnel verbeterd worden om verdedigers te vlug af te blijven. De afgelopen maanden kwamen er meermaals klachten over kamikazedrones van Helsing, die in Oekraïne maar matig zouden presteren.
