Duitsland ziet meer cyberaanvallen en wil gaan terugslaan

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 14:24
BERLIJN (ANP/AFP) - Duitsland werkt aan een actievere vorm van cyberdefensie en wil gaan terugslaan na een toename van cyberaanvallen. Minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt kondigde nieuwe wetgeving aan om dat mogelijk te maken.
Duitsland krijgt in toenemende mate te maken met cyberaanvallen, bijvoorbeeld met gijzelsoftware. Dat leidde vorig jaar tot meer dan 200 miljard euro aan economische schade, zegt het ministerie van Dobrindt.
De autoriteiten zien daarbij zorgelijke ontwikkelingen. Zo gebruiken cybercriminelen vaker AI-tools, om effectiever aanvallen te kunnen uitvoeren.
Rusland
Duitsland wil daders nu actiever gaan aanpakken. De nieuwe aanpak moet erop gericht zijn hun infrastructuur door veiligheidsdiensten te laten "verstoren en vernietigen". Dan kunnen cybercriminelen die niet nogmaals gebruiken voor hun activiteiten.
Dobrindt noemde ook Rusland als een bron van schadelijke cyberactiviteiten. Die zouden flink zijn toegenomen sinds de invasie van Oekraïne in 2022.
