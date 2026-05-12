ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Universiteiten schakelen Canvas weer in na deal maker met hackers

Samenleving
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 14:12
anp120526126 1
DEN HAAG (ANP) - Studenten en docenten van Nederlandse universiteiten kunnen weer gebruikmaken van de onderwijssoftware Canvas. De instellingen schakelen het platform weer in, nu de makers ervan een akkoord hebben gesloten met de cybercriminelen die waren binnengedrongen in het systeem. De hackers beloven dat ze de gestolen gegevens teruggeven. De ontwikkelaar, Instructure, meldt niet hoeveel losgeld daarvoor is betaald.
De Universiteit Maastricht is een van de zeven Nederlandse gebruikers van Canvas. De Limburgse universiteit start het platform dinsdag weer op, omdat "checks en risicoanalyses" zouden aantonen dat het veilig is. Ook op de universiteit in Tilburg is Canvas sinds dinsdag weer bereikbaar.
De Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente zeggen dat ze uitzoeken of Canvas weer kan worden ingeschakeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

250939633_m

De top-20 slechtste luchtvaartmaatschappijen: KLM staat er bij...

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

185571653 m

Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

generated-image (5)

Generatie Alpha: De kinderen die nooit offline zijn

anp110526176 1

LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

ANP-457114586

Xander de Buisonjé doet schokkende onthulling: “Misbruikt onder dreiging van een pistool”

Loading