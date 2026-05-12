Universiteiten schakelen Canvas weer in na deal maker met hackers

DEN HAAG (ANP) - Studenten en docenten van Nederlandse universiteiten kunnen weer gebruikmaken van de onderwijssoftware Canvas. De instellingen schakelen het platform weer in, nu de makers ervan een akkoord hebben gesloten met de cybercriminelen die waren binnengedrongen in het systeem. De hackers beloven dat ze de gestolen gegevens teruggeven. De ontwikkelaar, Instructure, meldt niet hoeveel losgeld daarvoor is betaald.

De Universiteit Maastricht is een van de zeven Nederlandse gebruikers van Canvas. De Limburgse universiteit start het platform dinsdag weer op, omdat "checks en risicoanalyses" zouden aantonen dat het veilig is. Ook op de universiteit in Tilburg is Canvas sinds dinsdag weer bereikbaar.

De Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente zeggen dat ze uitzoeken of Canvas weer kan worden ingeschakeld.