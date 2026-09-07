Duizenden betogen in Berlijn tegen AfD

BERLIJN (ANP/DPA) - Duizenden mensen hebben bij de stadspoort Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). De politie schat dat er ongeveer 5000 demonstranten meededen. Het protest verliep zonder grote incidenten.

Demonstranten hadden spandoeken meegenomen met teksten als 'fascisme is geen alternatief'. Ook scandeerden mensen 'samen tegen het fascisme'. Onder de deelnemers bevonden zich linkse politici en de bekende klimaatactivist Luisa Neubauer. In Potsdam vond een kleinere protestactie plaats.

Het protest in Berlijn volgt op de verkiezingsoverwinning van de anti-immigratiepartij in Saksen-Anhalt. De partij boekte daar zondag een ruime overwinning, wat leidde tot geschokte reacties. De autoriteiten hebben de tak van de partij in die deelstaat aangemerkt als rechtsextremistisch. Landelijk willen grote partijen ook niet met de AfD samenwerken.