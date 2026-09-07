ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duizenden betogen in Berlijn tegen AfD

Samenleving
door anp
maandag, 07 september 2026 om 20:42
anp070926167 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duizenden mensen hebben bij de stadspoort Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). De politie schat dat er ongeveer 5000 demonstranten meededen. Het protest verliep zonder grote incidenten.
Demonstranten hadden spandoeken meegenomen met teksten als 'fascisme is geen alternatief'. Ook scandeerden mensen 'samen tegen het fascisme'. Onder de deelnemers bevonden zich linkse politici en de bekende klimaatactivist Luisa Neubauer. In Potsdam vond een kleinere protestactie plaats.
Het protest in Berlijn volgt op de verkiezingsoverwinning van de anti-immigratiepartij in Saksen-Anhalt. De partij boekte daar zondag een ruime overwinning, wat leidde tot geschokte reacties. De autoriteiten hebben de tak van de partij in die deelstaat aangemerkt als rechtsextremistisch. Landelijk willen grote partijen ook niet met de AfD samenwerken.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2733225521

Met pensioen naar Spanje? Dit houdt een Nederlands stel netto over na zorgpremie, belasting en woonlasten

ANP-567346812

Duitse raket schrijft geschiedenis

223490110_m

Je douchekop is stiekem een van de smerigste plekken in huis (en zo maak je hem het best schoon)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Dit betaal je voor een kuub gas in Europa: Nederland is bijna het duurste

136950246_m

De effectiefste flirttactiek volgens psychologen

142730692_m

Een waarschuwing voor een hartaanval is op je gezicht te zien

Loading