Iran laat Iraakse schepen door Straat van Hormuz

TEHERAN/BAGDAD (ANP/AFP) - Het Iraanse opperbevel heeft gezegd dat schepen uit of naar Irak zonder problemen door de Straat van Hormuz kunnen varen. "We kondigen aan dat ons broederlijk buurland Irak vrijgesteld is van beperkingen die voor de tocht door de Straat van Hormuz zijn ingesteld", zo luidde de verklaring.

De ingestelde beperkingen voor de scheepvaart door de zeestraat zijn alleen van kracht voor vijandelijke landen, zo werd beklemtoond.

Olierijk Irak probeert zich zo neutraal mogelijk op te stellen en een goede relatie met de VS en zijn Arabische buren te handhaven. Maar Irak is voor de scheepvaart aangewezen op de zeestraat. Bovendien is een grote meerderheid van de bevolking sjiitisch en religieus verwant met het aangrenzende overwegend sjiitische Iran. Zaterdag hebben in Bagdad vele tienduizenden sjiitische demonstranten betoogd tegen de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran.

Blokkade

De Straat van Hormuz is vrijwel geblokkeerd door Iran sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen eind vorige maand. Iran zegt dat schepen die geen banden hebben met de vijand er na overleg doorheen kunnen. Maar dit lijkt in de praktijk moeilijk. Daarnaast zou Iran tolgeld eisen in ruil voor bescherming.

Bovendien is de scheepvaart wat betreft de vlag van het schip, de eigenaar, de reder of de bestemming van het vaartuig niet echt 'natiegebonden'. Voor zover bekend hebben slechts ruim 220 vrachtschepen de zeestraat zichtbaar doorkruist sinds 1 maart. In vredestijd waren het er rond de 120 per dag.

Zaterdag meldden de Indiase autoriteiten bijvoorbeeld dat een lpg-tanker die onder Indiase vlag vaart door de zeestraat probleemloos richting de Indische Oceaan is gevaren. Maar er zijn nog steeds zeventien schepen onder Indiase vlag met 460 Indiase bemanningsleden in de Perzische Golf.