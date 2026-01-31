ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump kondigt IndyCar-race in centrum van Washington aan

Sport
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 1:23
anp310126001 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd dat er een IndyCar-race in het centrum van Washington zal plaatsvinden. De 'Freedom 250 Grand Prix' zou in augustus moeten worden verreden. Dat zou passen bij de vieringen rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten.
Trump tekende vrijdag een presidentieel decreet om de race van 21 tot 23 augustus in de Amerikaanse hoofdstad te laten plaatsvinden. "Deze race, de eerste autorace ooit die in onze hoofdstad wordt gehouden, zal bij de National Mall worden verreden en zal de grootsheid van onze geweldige stad laten zien", schreef Trump.
Het exacte parcours moet in de komende weken nog verder worden bepaald. Het publiek krijgt gratis toegang.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

anp 455741290

Waterkoker (stroom) of fluitketel (gas): Wat is voordeliger en welke is de duurzame keuze?

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

Loading