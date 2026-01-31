Trump kondigt IndyCar-race in centrum van Washington aan

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd dat er een IndyCar-race in het centrum van Washington zal plaatsvinden. De 'Freedom 250 Grand Prix' zou in augustus moeten worden verreden. Dat zou passen bij de vieringen rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten.

Trump tekende vrijdag een presidentieel decreet om de race van 21 tot 23 augustus in de Amerikaanse hoofdstad te laten plaatsvinden. "Deze race, de eerste autorace ooit die in onze hoofdstad wordt gehouden, zal bij de National Mall worden verreden en zal de grootsheid van onze geweldige stad laten zien", schreef Trump.

Het exacte parcours moet in de komende weken nog verder worden bepaald. Het publiek krijgt gratis toegang.