Duizenden vieren zonnewende bij Stonehenge

Samenleving
door anp
zondag, 21 december 2025 om 13:31
AMESBURY (ANP) - Duizenden mensen trokken zondagochtend in alle vroegte naar Stonehenge om daar de zonsopgang te aanschouwen die de kortste dag van het jaar inluidt. Volgens de Britse omroep BBC waren er meer dan 8000 mensen aanwezig bij het wereldberoemde monument.
Bezoekers dansten, zongen en maakten muziek rond de beroemde steencirkel. Met de winterzonnewende worden de dagen weer langer. De stenen van Stonehenge zijn precies uitgelijnd met de positie van de zon tijdens de winter- en zomerzonnewende.
Het is traditie dat veel mensen naar Stonehenge trekken met de zonnewendes, vermoedelijk wordt dit al duizenden jaren gedaan. Er wordt aangenomen dat de stenen rond 2500 voor Christus daar zijn neergezet, maar het is onduidelijk waarom. De steencirkel maakt deel uit van een reeks bouwwerken in de omgeving die stammen uit het stenen- en bronzen tijdperk.
