Zelensky vrijdag bij Trump in Washington

WASHINGTON (ANP/RTR/DPA) - De Oekraïense president Zelensky bezoekt vrijdag de Amerikaanse president Trump. Ze hebben een werklunch, meldt het Witte Huis.

Zelensky hoopt dat vrede ook voor zijn land haalbaar wordt na het bestand voor Gaza, waarbij Trump een grote rol speelde bij de totstandkoming. De Oekraïense president wil dat de VS onder meer raketten leveren waarmee Oekraïne doelen diep in het Russische binnenland kan treffen om daarmee de Russen onder druk te zetten.

"De Russische agressie blijft de laatste bron van instabiliteit in de wereld, en als het gelukt is om een staakt-het-vuren en vrede voor het Midden-Oosten te bereiken, kunnen leiderschap en vastberadenheid van de mondiale spelers ook voor en in Oekraïne werken", schreef het staatshoofd op sociale media. Zelensky richtte zich daarbij uitdrukkelijk tot Trump.

Trump wil ook een einde aan de Russisch-Oekraïense oorlog, maar de bemiddelingspogingen van Washington zijn tot nu toe mislukt.