ECDC: quarantaine nodig bij deel passagiers KLM-vlucht

STOCKHOLM (ANP) - Het is belangrijk dat een deel van de passagiers die op dezelfde vluchten zaten als een Nederlandse vrouw met het hantavirus in quarantaine gaat. Dat zei Gianfranco Spiteri van de Europese gezondheidsdienst ECDC woensdag tijdens een persbijeenkomst.

Het gaat om de vlucht van Sint-Helena naar Johannesburg op 25 april en de KLM-vlucht van dezelfde dag van Johannesburg richting Amsterdam. De vrouw werd voor vertrek van boord van deze tweede vlucht gehaald. Zij overleed later.

Passagiers die op de vluchten in de twee rijen achter en voor haar zaten of in dezelfde rij ziet ECDC als hoogrisicocontacten. "Het is belangrijk dat zij in quarantaine gaan." Voor alle andere passagiers is het volgens de ECDC voldoende om te monitoren op symptomen.

Of de passagiers van de KLM-vlucht naar Amsterdam in quarantaine zitten, is onduidelijk. GGD Kennemerland, die het vliegtuigcontactonderzoek uitvoert, was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder liet de gezondheidsorganisatie weten deze passagiers in beeld te hebben.