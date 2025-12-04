Meer Nederlanders wantrouwen online-informatie

DEN HAAG (ANP) - Meer Nederlanders wantrouwen informatie op het internet. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal 72 procent van de 5000 Nederlanders die meededen aan het onderzoek naar ICT-gebruik zegt dat ze informatie tegenkomen die volgens hen niet klopt. Twee jaar eerder was dat 67 procent en in 2021 nog 63 procent. Vooral berichten op sociale media roepen twijfel op.

25- tot 45-jarigen hebben het meeste wantrouwen. Van hen twijfelt 84 procent aan de juistheid van informatie online. Bij 65-plussers ligt dat aandeel met 48 procent aanzienlijk lager, al is de groei van de onzekerheid in deze groep de afgelopen jaren het grootst. Twijfel aan de betrouwbaarheid van onlineberichten komt voor bij 76 procent van alle mannen die deelnamen aan het onderzoek en bij 68 procent van alle vrouwen.

Een meerderheid van 68 procent van de mensen die twijfelt aan onlineberichten onderneemt actie om de juistheid ervan te controleren.