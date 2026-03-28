Vlaamse tiener vastgezet voor rol in sadistisch netwerk

GENT (ANP/BELGA) - Het parket in Oost-Vlaanderen heeft een tiener vastgezet voor zijn rol in een sadistisch Telegram-netwerk. Dat heeft Het Laatste Nieuws gemeld, wat nu wordt bevestigd door een bron aan persbureau Belga. Het parket doet nog geen mededelingen over de zaak.

Het gaat om het 'No Lives Matter'-netwerk, waar jongeren beelden verspreiden van tieners die zichzelf verminken, geweld wordt verheerlijkt en waar ook handleidingen circuleren voor aanslagen en geweld tegen willekeurige slachtoffers. Het netwerk is vermoedelijk door een Nederlander opgericht. Deze Justin B. (25) werd vorig jaar opgepakt. De Vlaamse arrestant, 16 of 17 jaar oud, aldus Het Laatste Nieuws, zou B.'s leidende rol hebben overgenomen.