Vlaamse tiener vastgezet voor rol in sadistisch netwerk

door anp
zaterdag, 28 maart 2026 om 21:29
GENT (ANP/BELGA) - Het parket in Oost-Vlaanderen heeft een tiener vastgezet voor zijn rol in een sadistisch Telegram-netwerk. Dat heeft Het Laatste Nieuws gemeld, wat nu wordt bevestigd door een bron aan persbureau Belga. Het parket doet nog geen mededelingen over de zaak.
Het gaat om het 'No Lives Matter'-netwerk, waar jongeren beelden verspreiden van tieners die zichzelf verminken, geweld wordt verheerlijkt en waar ook handleidingen circuleren voor aanslagen en geweld tegen willekeurige slachtoffers. Het netwerk is vermoedelijk door een Nederlander opgericht. Deze Justin B. (25) werd vorig jaar opgepakt. De Vlaamse arrestant, 16 of 17 jaar oud, aldus Het Laatste Nieuws, zou B.'s leidende rol hebben overgenomen.
POPULAIR NIEUWS

Is Trump verslaafd aan 'oorlogsporno'? Wat er zich afspeelt in de Situation Room en waarom de president denkt dat hij wint.

Zijn we eindelijk van Mona af?

Zo ingewikkeld is het om in een ander land te gaan wonen

Dit is de enige vraag die elk koppel zich moet stellen over hun relatie

Wat je kunt doen tegen enge honden

Waarom koppels met een groot leeftijdsverschil vaker uit elkaar gaan – en waarom dat niet het hele verhaal is.

