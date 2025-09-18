ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koster met vierde plaats in serie naar WK-finale 5000 meter

Sport
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 12:44
anp180925087 1
TOKIO (ANP) - Maureen Koster heeft zich op de WK atletiek in Tokio geplaatst voor de finale van de 5000 meter. De 33-jarige atlete eindigde in de eerste van twee series als vierde en die klassering betekende directe doorgang naar de strijd om de medailles op zaterdag.
Koster scherpte deze zomer haar persoonlijk record op de 5000 meter met 11 seconden aan tot 14.33,97 en toonde in het Japan National Stadium aan dat het met haar vorm wel goed zit. Ze liet zich niet van de wijs brengen door tempowisselingen en hield keurig haar positie in de gaten.
De Keniaanse Beatrice Chebet, die in Tokio al het goud won op de 10.000 meter, won de serie in 14.45,59. Koster klokte 14.46,57.
Koster wist in haar lange carrière één keer een medaille te winnen en dat was de zilveren plak op de 3000 meter op de EK indoor van 2015 in Praag. Ze eindigde twee keer als vierde op de EK atletiek.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

anp170925201 1

Peiling: VVD, D66 en JA21 ongeveer op gelijke hoogte

Loading