EU heeft klimaatplannen 2035 niet op orde voor VN-klimaattop

BRUSSEL (ANP) - Het lijkt de Europese Unie ook niet te lukken om de uitgestelde deadline voor nieuwe klimaatplannen te halen, melden meerdere EU-bronnen. De deadline voor die zogeheten NDC's was al opgeschoven van februari naar september.

In de plannen moet concreet worden vastgelegd hoe landen hun uitstoot gaan terugbrengen voor 2035. Dat is belangrijk voor de klimaattop van de Verenigde Naties in november. Om niet met lege handen op de top in Brazilië aan te komen, wordt gekeken naar een zogeheten intentieverklaring van de EU-lidstaten.

In die verklaring zou staan dat de uitstoot in 2035 tussen de 66,3 en 72,5 procent lager moet zijn dan in 1990. Een concrete doelstelling zou pas worden vastgelegd als EU-lidstaten het eens worden over het klimaatdoel van 2040. EU-bewindspersonen die over klimaat gaan, buigen zich donderdag over de verklaring.

90 procent uitstootvermindering

Het doel voor 2040, waarbij de Europese Commissie 90 procent uitstootvermindering wil, wordt donderdag wel besproken, maar ligt niet ter stemming. Onder druk van onder meer Frankrijk wordt het onderwerp doorgeschoven naar de top met EU-leiders in oktober. Critici vrezen dat de EU zijn voortrekkersrol verliest.

"Ik heb er alle vertrouwen in dat de leidende rol die we in het verleden hebben gespeeld, ook dit jaar en daarna zal worden voortgezet", reageerde Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) voor de bijeenkomst van ministers. Volgens de Deense minister Lars Aagaard toont de verklaring dat Europa nog altijd "klaar is om verantwoordelijkheid te nemen in de klimaatcrisis".

Greenpeace noemt het "beschamend" dat de EU zich "laat gijzelen" door onwil van enkele lidstaten. "Ondertussen dendert de klimaatcrisis door en stierven deze zomer al meer dan 16.000 Europeanen door extreme hitte."