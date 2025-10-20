ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wit poeder bij Chemelot in Geleen is melamine

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 8:02
anp201025057 1
GELEEN (ANP) - Het witte poeder dat is gevonden nadat er sprake was van een ammoniaklek bij Chemelot in Geleen is melamine. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
Melamine wordt gebruikt als grondstof voor alledaagse producten, zoals keukenspullen, laminaatvloeren en meubelplaten. Het poeder is aangetroffen in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.
Bij kortdurende blootstelling in de buitenlucht is geen aanleiding voor zorgen over blijvende gezondheidseffecten, aldus de veiligheidsregio.
Geen voedsel uit moestuin
Deze beveelt wel aan de huid die met het poeder in aanraking komt goed te wassen met water en zeep en oppervlakken waarop poeder ligt schoon te maken met water en zeep en huishandschoenen te gebruiken. Ook wordt mensen aangeraden voorlopig geen voedsel uit de moestuin te eten en te voorkomen dat huisdieren graven op plekken waar poeder ligt.
Uit metingen van de brandweer is gebleken dat het ammoniaklek bij Chemelot geen gevaar vormt voor de omgeving.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1Ip4zv

Wat je als eerste ziet op deze afbeelding zegt veel over jouw persoonlijkheid

ANP-539501276

Trump: Zelensky moet Poetin zijn zin geven, 'anders vernietigt Poetin Oekraine".

194443241_m

Je geboortedatum liegt: nieuw bloedonderzoek onthult je werkelijke leeftijd

ANP-483555683

Als je altijd gehaast bent, loop je meer kans op dementie

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

anp191025084 1

Dieven stelen topstukken uit Louvre, kroon kapot aangetroffen

Loading