Wit poeder bij Chemelot in Geleen is melamine

GELEEN (ANP) - Het witte poeder dat is gevonden nadat er sprake was van een ammoniaklek bij Chemelot in Geleen is melamine. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Melamine wordt gebruikt als grondstof voor alledaagse producten, zoals keukenspullen, laminaatvloeren en meubelplaten. Het poeder is aangetroffen in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

Bij kortdurende blootstelling in de buitenlucht is geen aanleiding voor zorgen over blijvende gezondheidseffecten, aldus de veiligheidsregio.

Geen voedsel uit moestuin

Deze beveelt wel aan de huid die met het poeder in aanraking komt goed te wassen met water en zeep en oppervlakken waarop poeder ligt schoon te maken met water en zeep en huishandschoenen te gebruiken. Ook wordt mensen aangeraden voorlopig geen voedsel uit de moestuin te eten en te voorkomen dat huisdieren graven op plekken waar poeder ligt.

Uit metingen van de brandweer is gebleken dat het ammoniaklek bij Chemelot geen gevaar vormt voor de omgeving.