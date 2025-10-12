Ook Merz en Costa naar Egypte voor internationale top over Gaza

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/RTR) - Ook de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en voorzitter Antonio Costa van de EU-leiders reizen maandag naar Egypte af om deel te nemen aan de internationale vredestop waarin de toekomst van Gaza wordt besproken.

"Duitsland zal zich inzetten voor de uitvoering van het vredesplan, waarbij de focus in eerste instantie ligt op het handhaven van een stabiel staakt-het-vuren en het verlenen van humanitaire hulp. De bondskanselier onderstreept deze toewijding met zijn reis van morgen", staat in een verklaring van de Duitse regering.

Costa vertegenwoordigt met zijn deelname de Europese Unie.

De top vindt maandag plaats in de badplaats Sharm-el-Sheikh en wordt voorgezeten door de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Egyptische ambtgenoot Abdel Fatah al-Sisi. Eerder werd al bekend dat ook onder meer de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Keir Starmer en secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres naar Egypte afreizen.