Eerste aanklachten in Filipijns corruptieschandaal waterwerken

Samenleving
dinsdag, 18 november 2025 om 11:40
MANILLA (ANP/AFP) - Filipijnse aanklagers hebben de eerste aanklachten ingediend in een corruptieschandaal rondom de waterwerken in het land. Miljarden euro's zouden verloren zijn gegaan aan ondermaatse projecten voor bescherming tegen overstromingen.
Twee dodelijke orkanen veroorzaakten recent onder meer overstromingen in het land. Honderdduizenden Filipijnen gingen afgelopen weekend de straat op om hun onvrede over de corruptie te uiten. De woede over het schandaal is toegenomen sinds president Ferdinand Marcos het onderwerp afgelopen juli centraal stelde in een toespraak na weken van dodelijke overstromingen.
De aanklachten zijn gericht tegen een voormalige volksvertegenwoordiger, overheidsfunctionarissen en een bouwbedrijf. Ze worden verdacht van het vervalsen van documenten, het misbruiken van publieke middelen en het schenden van de corruptiewet.
