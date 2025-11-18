Israël: vredesplan Trump zal 'vrede en welvaart' brengen

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël zegt dat het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump "vrede en welvaart" zal brengen. De VN-Veiligheidsraad keurde dat plan maandagavond goed.

"Wij geloven dat het plan van president Trump zal leiden tot vrede en welvaart, omdat het aandringt op volledige demilitarisering, ontwapening en deradicalisering van Gaza", meldt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op X.

De VN-Veiligheidsraad stemde in met het plan om een internationale troepenmacht naar de Gazastrook te sturen. Die moet de grenzen gaan bewaken en het gebied ontwapenen.

VN-gezag

Hamas was maandagavond kritisch en vindt niet dat de troepenmacht taken en rollen moet krijgen binnen de Gazastrook. Hierdoor zou deze een partij worden "in het conflict ten gunste van de bezetting".

"Een dergelijke troepenmacht moet volledig onder VN-gezag staan en alleen aan de grenzen van Gaza gestationeerd zijn om een staakt-het-vuren te bewaken", voegde Hamas eraan toe.