Miljarden tekorten: Schoof-1 moet hel fors bezuinigen

Het nieuwe kabinet moet miljarden bezuinigen om de begroting rond te krijgen deze zomer, schrijft De Telegraaf . De tegenvallers stapelen zich nu al op tot in de miljarden euro’s.

Minister Eelco Heinen (Financiën) dreigt dat hij ’substantiële’ gaten moet dichten in de begroting. Zo zal het kabinet beleggers die te veel box 3- belasting betaalden, moeten compenseren, dit kan naar schatting oplopen tot 4 miljard euro. Ook is er ruim 2 miljard euro extra nodig voor de afhandeling van de toeslagenaffaire en zijn er andere tegenvallers van honderden miljoenen.

En het hoofdlijnenakkoord maakt het nog lastiger. Daarin worden namelijk veel geplande lastenverlagingen en extra uitgaven snel (om Henk en Ingrid te behagen) doorgevoerd, maar belastingverhogingen en bezuinigingen pas in latere jaren. Daardoor zat het begrotingstekort in de doorberekening van het akkoord al dicht tegen de door Brussel toegestane drie procent aan. De Nederlandsche Bank rekent er zelfs al op dat die grens komend jaar wordt overschreden. En daar komen de tegenvallers nog overheen. En dat wil Heinen niet oplossen door meer geld op te halen: „Per saldo moeten de belastingen natuurlijk niet stijgen”, zegt hij dreigen tegen de coalitiepartners in De Telegraaf.

Dus blijft bezuinigen als optie over. Maar de vraag is of het wel lukt om dat soort moeilijke besluiten te nemen, na de uiterst chaotische en wankele start van het kabinet-Schoof en met een oppositie die niet bepaald welwillend is dit kabinet te steunen. Heinen blijft optimistisch: „Alles lukt.”