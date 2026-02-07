Eerste formele bijeenkomst Raad van Vrede gepland op 19 februari

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump wil de eerste formele zitting van zijn Raad van Vrede op 19 februari in Washington houden, volgens een Amerikaanse functionaris. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zaterdag gezegd dat hij ook is uitgenodigd en binnen twee weken naar Washington gaat.

De raad is opgericht als onderdeel van het puntenplan van Trump voor een bestand in de Gazastrook en de wederopbouw van de Palestijnse kuststrook. Blijkens de oprichtingsdocumenten zou deze raad van wereldleiders echter ook in andere conflictgebieden aan het werk kunnen. Critici, onder wie Europese leiders, vrezen dat Trump een eigen Verenigde Naties opricht. Hij is voorzitter van de raad en het hoofdkwartier is Washington.

Voor de oprichting kwamen in de marge van het World Economic Forum in Davos al een twintigtal leiders bijeen. Een reeks landen heeft zich aangemeld, waaronder Argentinië, Belarus, Egypte, Hongarije, Indonesië, Israël, Marokko, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië en Turkije.