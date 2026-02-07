ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste formele bijeenkomst Raad van Vrede gepland op 19 februari

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 16:24
anp070226106 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump wil de eerste formele zitting van zijn Raad van Vrede op 19 februari in Washington houden, volgens een Amerikaanse functionaris. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zaterdag gezegd dat hij ook is uitgenodigd en binnen twee weken naar Washington gaat.
De raad is opgericht als onderdeel van het puntenplan van Trump voor een bestand in de Gazastrook en de wederopbouw van de Palestijnse kuststrook. Blijkens de oprichtingsdocumenten zou deze raad van wereldleiders echter ook in andere conflictgebieden aan het werk kunnen. Critici, onder wie Europese leiders, vrezen dat Trump een eigen Verenigde Naties opricht. Hij is voorzitter van de raad en het hoofdkwartier is Washington.
Voor de oprichting kwamen in de marge van het World Economic Forum in Davos al een twintigtal leiders bijeen. Een reeks landen heeft zich aangemeld, waaronder Argentinië, Belarus, Egypte, Hongarije, Indonesië, Israël, Marokko, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië en Turkije.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3241

Wie is Heleen Herbert, de nieuwe CDA-minister van Economische Zaken

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

wie-geht-es-mit-bitcoin-weiter

Dit is de oorzaak van de Bitcoin-crash.

anp060226183 1

Boegeroep bij beelden Amerikaanse vicepresident Vance in Milaan

20f27671faa67f223674145b529461eb,78148159

Waarom Trump Obama zo haat

shutterstock_2687085757

Hoe je eerste liefde je voor het leven vormt

Loading