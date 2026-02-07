Veldrijdster Van Alphen wint ternauwernood Superprestige

MIDDELKERKE (ANP/Belga) - Veldrijdster Aniek van Alphen heeft zich verzekerd van de eindzege in de Superprestige. De 27-jarige Nederlandse eindigde in de laatste wedstrijd in het Belgische Middelkerke als achtste, net genoeg voor de eindwinst.

Amandine Fouquenet uit Frankrijk won de Noordzeecross in Middelkerke en kwam zo gelijk in punten met klassementsleidster Van Alphen. De Nederlandse pakte de eindzege, omdat zij één wedstrijd meer had gereden. Haar landgenote Inge van der Heijden werd derde in het eindklassement. Van Alphen is de opvolgster van haar landgenote Lucinda Brand.

Fouquenet ging in Middelkerke meteen in de aanval. Van Alphen kende een slechte dag en had de hulp van ploeggenotes en Van der Heijden nodig om als achtste te eindigen. Ceylin del Carmen Alvarado werd in de laatste cross tweede, voor de Luxemburgse Marie Schreiber.