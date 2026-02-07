ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veldrijdster Van Alphen wint ternauwernood Superprestige

Sport
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 16:26
anp070226107 1
MIDDELKERKE (ANP/Belga) - Veldrijdster Aniek van Alphen heeft zich verzekerd van de eindzege in de Superprestige. De 27-jarige Nederlandse eindigde in de laatste wedstrijd in het Belgische Middelkerke als achtste, net genoeg voor de eindwinst.
Amandine Fouquenet uit Frankrijk won de Noordzeecross in Middelkerke en kwam zo gelijk in punten met klassementsleidster Van Alphen. De Nederlandse pakte de eindzege, omdat zij één wedstrijd meer had gereden. Haar landgenote Inge van der Heijden werd derde in het eindklassement. Van Alphen is de opvolgster van haar landgenote Lucinda Brand.
Fouquenet ging in Middelkerke meteen in de aanval. Van Alphen kende een slechte dag en had de hulp van ploeggenotes en Van der Heijden nodig om als achtste te eindigen. Ceylin del Carmen Alvarado werd in de laatste cross tweede, voor de Luxemburgse Marie Schreiber.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3241

Wie is Heleen Herbert, de nieuwe CDA-minister van Economische Zaken

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

wie-geht-es-mit-bitcoin-weiter

Dit is de oorzaak van de Bitcoin-crash.

anp060226183 1

Boegeroep bij beelden Amerikaanse vicepresident Vance in Milaan

20f27671faa67f223674145b529461eb,78148159

Waarom Trump Obama zo haat

veronica inside

Voice-slachtoffer wil Vandaag Inside van de buis: 'John, stop met die rommel'

Loading