Eerste gesprek met nieuwe informateur 'in goede sfeer' verlopen

Het eerste gesprek tussen informateur Rianne Letschert en de leiders van D66, CDA en VVD donderdag had een "goede sfeer". Dat vertelden Rob Jetten (D66) en Letschert na afloop van het onderhoud. De bijeenkomst was vooral bedoeld om kennis te maken met de nieuwe informateur en een agenda voor de komende dagen vast te stellen.

Vrijdagmiddag houdt Letschert één-op-één-gesprekken met GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver en JA21-leider Joost Eerdmans. Ook zal ze spreken met oud-informateur Sybrand Buma (CDA).