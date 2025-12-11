ECONOMIE
Venezuela keurt wet goed voor terugtrekking uit strafhof

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 20:13
CARACAS (ANP/RTR) - Het Venezolaanse parlement heeft unaniem ingestemd met het intrekken van een wet, waardoor het land zich kan terugtrekken uit het Internationaal Strafhof. De wet bekrachtigde het Statuut van Rome, waarmee het strafhof werd opgericht. Door die wet in te trekken hoeft het land de rechtsbevoegdheid van het hof niet meer te erkennen.
Parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez noemde het strafhof "nutteloos" en zei dat het handelt in het belang van "Noord-Amerikaans imperialisme". Sinds 2021 loopt er een zaak bij het strafhof tegen Venezuela, dat ervan wordt beschuldigd misdaden tegen de menselijkheid te hebben gepleegd bij protesten. In 2023 sloot het strafhof een kantoor in Caracas omdat de regering geen vooruitgang zou hebben geboekt.
Om de terugtrekking uit het hof definitief te maken moet president Nicolás Maduro ook nog zijn handtekening zetten. Daarna duurt het een jaar voordat een land officieel geen lid meer is van het hof in Den Haag.
