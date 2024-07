Sinner op Wimbledon met moeite langs landgenoot Berrettini

LONDEN (ANP) - Jannik Sinner heeft zich met moeite verzekerd van een plek in de derde ronde van Wimbledon. De nummer 1 van de wereld sloeg zich in vier sets langs zijn landgenoot Matteo Berrettini, die drie jaar geleden nog finalist was in Londen: 7-6 (3) 7-6 (4) 2-6 7-6 (4).

Sinner benutte om 22.33 uur plaatselijke tijd, onder het gesloten dak van het Centre Court, zijn tweede wedstrijdpunt met een sterke return. De partij duurde 3 uur en 42 minuten. Als Berrettini de vierde set had gewonnen, had de partij moeten worden onderbroken vanwege de avondklok. Na 23.00 uur mag er niet meer getennist worden in Londen om de buurt niet tot last te zijn.

In de derde ronde neemt Sinner het op tegen de Serviër Miomir Kecmanovic, die eerder op de dag Tallon Griekspoor versloeg.

Sinner en Carlos Alcaraz zijn de voornaamste titelkandidaten in Londen. Alcaraz bereikte 's middags de derde ronde door de Australiër Aleksandar Vukic met 7-6 (5) 6-2 6-2 te verslaan.