Eerste Laotianen in overstroomde grot na week gevonden

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 12:36

VIENTIANE (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben in Laos vijf van de zeven mensen gevonden die een week geleden vast kwamen te zitten in een overstroomde grot. De Laotianen waren op zoek naar goud.
"We hebben vijf mensen levend en ongedeerd aangetroffen. Er zijn nog twee mensen naar wie we op zoek zijn", meldt een Laotiaanse reddingsgroep woensdag op sociale media.
De grot ligt in een afgelegen gebied in de centrale provincie Xaysomboun, zo'n 125 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Vientiane. Tien mannen gingen de grot volgens staatsmedia op 20 mei binnen. Zeven van hen kwamen vast te zitten nadat hevige regenval plotselinge overstromingen had veroorzaakt.
Bij de reddingsactie zijn specialisten betrokken die in 2018 hielpen bij de redding van een jeugdvoetbalteam dat vast kwam te zitten in een overstroomde grot. Zij arriveerden maandag.
