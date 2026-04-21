Eerste NS-hoofdconducteurs aan het werk met bodycam

DEN HAAG (ANP) - Een handjevol NS-hoofdconducteurs is vanaf dinsdag aan het werk met een bodycam. Het is de bedoeling dat alle hoofdconducteurs er aan het eind van het jaar een dragen. Volgens een NS-woordvoerder gaat het om zo'n 3500 medewerkers. Een bodycam werkt de-escalerend, zo bleek uit een eerdere proef van de NS met de apparaten. Als er toch iets gebeurt kunnen de beelden dienen als bewijsmateriaal.

De conducteurs moeten een cursus van een dag volgen voordat ze de apparaten mogen gebruiken. De NS-woordvoerder legt uit dat ze daarbij bijvoorbeeld leren over de techniek van de bodycam en wanneer ze het apparaat mogen aanzetten. Hoofdconducteurs kunnen beelden opnemen als een situatie kan escaleren of als ze denken iets strafbaars te zien. Zijzelf en bevoegde medewerkers mogen de beelden zien. Ook politie en justitie kunnen hier aanspraak op maken. De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd.

Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) deelt dinsdagochtend aan twee conducteurs een bodycam uit op station Den Haag Centraal. Bertram ziet de bodycams als een "belangrijke stap" in het veiliger maken van het openbaar vervoer. "Het ov moet een veilige plek zijn voor iedereen, altijd en overal, zeker ook voor vrouwen, die zich vooral 's avonds onveiliger voelen", aldus de bewindsvrouw.