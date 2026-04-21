Japan schrapt naoorlogse beperkingen op wapenuitvoer

door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 7:35
TOKIO (ANP/RTR) - Japan schrapt decennialange beperkingen op wapenexport. Daardoor kan het land militair materieel verkopen aan bevriende landen. De Japanse premier Sanae Takaichi maakte de herziening van de exportregels dinsdag bekend. Daarmee neemt Japan afstand van het terughoudende veiligheidsbeleid dat het land na de Tweede Wereldoorlog voerde.
Takaichi schreef op X dat geen enkel land zijn vrede en veiligheid nog alleen kan beschermen. "Partnerlanden die elkaar ondersteunen op het gebied van defensiematerieel zijn noodzakelijk."
De wijziging komt op een moment dat bondgenoten op zoek zijn naar extra leveranciers van defensiematerieel. De oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten vergen veel van de Amerikaanse wapenproductie. Ook bestaat bij bondgenoten twijfel over de steun van Washington onder president Donald Trump.
Japanse functionarissen zeggen tegen Reuters dat landen als Polen en de Filipijnen al belangstelling hebben getoond voor Japans materieel.
